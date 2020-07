X-Men, Giancarlo Esposito è il Magneto dei Marvel Studios in questa stupenda fan-art

In questo periodo di stallo nel cinema hollywoodiano e nel mondo dell'intrattenimento televisivo, i fan dei Marvel Studios non vedono l'ora di scoprire come lo studio si muoverà una volta che introdurrà gli X-Men nell'Universo Cinematografico Marvel e a quali attori assegnerà i ruoli più celebri, ammesso che non decida altrimenti.

Dopo avere immaginato Giancarlo Esposito negli improbabili panni del Professor X, i fan dei Marvel Studios hanno ancora una volta preso il volto dell'attore per un altro possibile ruolo nel nuovo universo degli X-Men da introdurre nuovamente al cinema, parliamo della nemesi e un tempo amico del Professore, Magneto. Nella splendida fan-art che vi mostriamo in calce a questa news, l'attore rappresentato con il riconoscibile elmetto protettivo (che impedisce ai telepati e a Charles Xavier in particolare di captare i suoi pensieri e giocare con la sua mente) viene colto nel momento in cui getta alle sue spalle Mjolnir, il mitico martello di Thor, dimostrando un potere superlativo.

Nel precedente universo cinematografico costruito dalla 20th Century Fox, il personaggio Marvel è stato interpretato da Ian McKellen nella sua versione più adulta, mentre in quella più giovane scaturita dal nuovo franchise poi intrecciatosi con il precedente aveva il volto di Michael Fassbender. L'ultima apparizione di Magneto al cinema, sempre con il volto di Fassbender, è avvenuta nel 2019 con l'uscita di X-Men: Dark Phoenix, di recente approdato sulla piattaforma Disney+.

Per quanto riguarda il futuro degli X-Men alla Marvel, di recente i fratelli Russo hanno parlato di quanto la performance di Hugh Jackman nei panni di Wolverine sia troppo bella e recente per avere già da subito un nuovo Wolverine alla Marvel. Mentre Famke Janssen che ha interpretato Jean Grey prima di Sophie Turner, ha espresso interesse a tornare nel personaggio della Fenice.

Comunque è probabile che la Marvel opti per personaggio meno noti inizialmente.