X-Men: Gambit, Beast, e Nightcrawler dovevano debuttare nel primo film: cosa è successo?

Sebbene non sia stato il primo, il franchise X-Men creato dalla Fox è stato il primo vero passo verso la creazione del concetto di cinecomic e, superato solo dallo Spider-Man di Sam Raimi, uno degli esperimenti primordiali più riusciti ed apprezzati. Adesso il produttore esecutivo Ralph Winter svela interessanti retroscena sulla trilogia.

"C'è stato un lungo processo di sviluppo prima che mi unissi al progetto, cosa che feci circa sei mesi dopo", ha dichiarato Winter a SYFY WIRE. "Quasi tutto era già deciso, anche se abbiamo dovuto cestinare al cune idee, come la Danger Room, e alcuni personaggi come Gambit, che anche se molto amati nascondevano molte insidie".

Ha poi aggiunto: "All'inizio è stato difficile restringere il campo e avere un numero di personaggi sufficiente per renderlo interessante, ma non troppi così da avere abbastanza tempo per presentarne singolarmente i poteri e la storia senza renderli banali. Persino quelli avevamo scelto rischiavano di essere troppi.

Nightcrawler è stato introdotto in X-Men 2, mentre Bestia e la Danger Room debuttò solo in X-Men: Conflitto finale. L'unico a non essere stato presentato nel senso canonico è Gambit, apparso solo in poche scene di X-Men: Le origini - Wolverine, i cui è stato interpretato da Taylor Kitsch. Per anni Channing Tatum è stato indicato come possibile protagonista di uno stand-alone movie sul mutante, ma il progetto è tutt'oggi sospeso.

"Hanno fatto un buon lavoro nell'introdurre nuovi personaggi man mano che ogni film veniva realizzato", ha confessato il produttore. "Non stavamo pensando necessariamente a più film. Il nostro obiettivo era realizzare un film che piacesse, rendesse omaggio ai personaggi e che valesse il prezzo del biglietto".



