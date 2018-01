X-Men: la Fox sta sviluppando un film su Kitty Pryde con Tim Miller

Nonostante la recente acquisizione dellada parte della Walt Disney Pictures, sembra che la Fox stia ancora sviluppando progetti legati ai mutanti dei fumetti della

Secondo alcune fonti del sito web Collider, lo studio starebbe sviluppando una pellicola stand-alone dedicata al personaggio di Kitty Pryde a.k.a. Shadowcat; lo sviluppo sarebbe stato affidato al regista Tim Miller, già autore del primo acclamato film su Deadpool con Ryan Reynolds.

Il personaggio della Pryde è apparso brevemente nei primi due storici film della saga diretta da Bryan Singer interpretata prima da Sumela Kay poi da Katie Stuart; nel terzo film del franchise, X-Men - Conflitto Finale, con una maggiore importanza data a Kitty, lo studio ingaggiò Ellen Page per impersonarla, ruolo che poi ha ripreso in X-Men - Giorni di un futuro passato.

Attualmente non è chiaro se, qualora il film andasse in porto, sarà sempre la Page a darle il volto o sarà necessario un recasting/reboot.

Con la recente acquisizione Disney/Fox il futuro degli X-Men è attualmente 'vago'. La Fox sta continuando la produzione e la distribuzione di titoli come Gambit, Deadpool, New Mutants e X-Force, potenzialmente con la possibilità di collegarli al Marvel Cinematic Universe; questo progetto su Kitty Pryde potrebbe reboottare il personaggio in tempo utile per inserirla nell'universo dei Marvel Studios.