X-Men, Fox: le riprese di Gambit fissate per inizio 2019

Non più fine di quest'estate, come sperato dal suo produttore Simon Kinberg. Secondo un report non confermato da Omega Undergound, la Twentieth Century Fox starebbe tentando di mettere in produzione Gambit per l'ultima volta.

Dopo esser stato rimandato e posticipato svariate volte, ed aver perso numerosi registi, il film dedicato a Gambit era stato fissato per il giugno del 2019 ma la perdita di un altro regista aveva fatto slittare nuovamente la sua release.

Ora Omega Underground afferma che la Fox ha intenzione di iniziare la produzione del Gambit con Channing Tatum per il 15 febbraio a New Orleans. Questo avverrà, dunque, prima della finalizzazione dell'accordo di acquisizione della Disney, che dovrebbe esserci entro la fine dell'estate del 2019. A questo punto la Fox potrebbe puntare ad una release a fine 2019 o ad inizio 2020, ma è ancora troppo presto per parlarne.

In un'intervista di qualche mese fa, Simon Kinberg affermava: "Di Gambit abbiamo attualmente una sceneggiatura pronta che amiamo e che anche Channing ama molto. Ci siamo anche incontrati con un gruppo di registi nelle ultime due settimane e speriamo di sceglierne uno nelle prossime due settimane e cominciare a girare il film entro la fine dell'estate".