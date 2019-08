X-Men e Fantastici Quattro al posto di Spider-Man? La colpa è stata della Gemma dell'Anima

Thanos definirebbe la situazione di stallo fra Disney e Sony per il futuro di Spider-Man come perfettamente bilanciata (come tutto dovrebbe essere), ma un meme ci va giù pesante e tira in ballo perfino la Gemma dell'Anima.

Come ci è stato spiegato in Avengers: Infinity War e nel suo sequel/remake Avengers: Endgame per ottenere la Gemma situata su Vormir bisogna sacrificare la cosa che si ama di più: ed ecco che su Reddit, puntuale come la morte (perdonate la battuta), è spuntato un post che ironizza sulla questione Tom Holland, che come sappiamo potrebbe lasciare il MCU.

In basso trovate il divertente meme, che definisce la perdita di Spider-Man come sacrificio necessario dopo l'ottenimento di X-Men e Fantastici Quattro.

Vi ricordiamo che al momento non ci sono novità circa la guerra fredda fra Disney e Sony sulla questione dei diritti di sfruttamento cinematografici di Spider-Man, ma le fonti chiariscono che le due società molto probabilmente si incontreranno di nuovo per cercare di trovare un compromesso: del resto, come ha puntualmente notato l'analista Shawn Robbins, "sarebbe una perdita per entrambe. La Marvel non potrà risolvere il cliffhanger visto alla fine del suo Far From Home. E la Sony non incasserà mai un miliardo senza l'aiuto di Marvel e Kevin Feige. E poi la domanda è 'come reagiranno i fan ad un film su Spider-Man con Tom Holland non ambientato nel Marvel Cinematic Universe?'. Questo è un vero e proprio 'lancio di dadi' che gli studios non dovrebbero mai fare".

I prossimi progetti dei Marvel Studios comprendono Black Widow, The Falcon e The Winter Soldier, The Eternals, Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings, WandaVision, Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, What If?, Occhio di Falco e Thor: Love and Thunder.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Infinity War e ad uno speciale sulle migliori scene di Endgame, nel quale abbiamo voluto includere non a caso anche quella ambientata su Vormir e relativa alla Gemma dell'Anima.