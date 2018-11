X-Men e Fantastici 4 nell'UCM? Ecco come potrebbero entrare per Kevin Smith

Nel corso del suo podcast, il regista e super appassionato di fumetti e cinecomic Kevin Smith ha detto la sua sul possibile ingresso di X-Men e Fantastici 4 nell’Universo Cinematografico Marvel.

All’interno del suo podcast Fatman Beyond, Kevin Smith ha discusso il fatto che due parti importanti del mondo dei fumetti Marvel, ovvero gli X-Men e i Fantastici 4 potranno finalmente unirsi all’Universo Cinematografico Marvel: “Significa che tutto quello in cui speravamo succederò davvero. Kevin Feige e il Marvel Universe saranno in grado di adoperare questi nuovi giocattoli il prima possibile”.

In seguito Smith ha discusso delle modalità con cui questo avvenimento potrebbe verificarsi all’interno della narrativa cinematografica, soprattutto dopo Avengers 4: “Ovviamente potrebbero essere riportati in vita dopo che anche loro sono stati spazzati via da Thanos. E tutti a dire: ‘Cavolo, guardate gli X-Men, nonostante li abbiamo già visti un migliaio di volte’. E quelli che vedranno saranno la miglior versione degli X-Men mai vista”.

In Avengers 4 (probabilmente Avengers: Annihilation) torneranno i Vendicatori superstiti del precedente episodio, di nuovo contro la minaccia di Thanos (Josh Brolin). Gli eroi di casa Marvel dovranno escogitare un piano per far tornare tutto alla normalità. La pellicola uscirà nei cinema di tutto il mondo per il prossimo maggio. La pellicola diretta dai fratelli Russo concluderà la storia iniziata nel 2012 da Joss Whedon con il primo Avengers e ci spiegherà come andrà a finire la disfatta subita dagli Eroi più Potenti della Terra in Avengers: Infinity War, un film che ha lasciato il fandom Marvel in uno stato di costante tensione e volontà irrequieta di conoscere il seguito.