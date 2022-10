X-Men, un fan tenta di risolvere gli errori temporali: ci sarà riuscito?

La serie di film sugli X-Men ci ha stregati nel corso degli anni. Hugh Jackman ne ha preso il ruolo di protagonista, dopo che Viggo Mortensen rifiutò il ruolo di Wolverine. I fan si sono lamentati spesso dell'inconsistenza di alcune linee temporali. Un fan, però, avrebbe trovato un fil rouge che risolverebbe ogni dubbio.

Su un Subreddit (r/FanTheories), il nostro 'investigatore' avrebbe divulgato una battuta tratta dal film Logan (2017), che, a quanto pare, risolverebbe ogni singola inconsistenza in un batter d'occhio: in questa frase, Logan, rifugiatosi in un hotel e trovato il fumetto di Laura (sugli X-Men), avrebbe schifato il medesimo per poi imputargli la colpa di aver romanticizzato la situazione in cui riversano veramente i Mutanti.

Ci sarebbero da considerare, inoltre, due ambientazioni diverse:

X-Men, Wolverine e Logan: hanno come sfondo il mondo reale, abitato da Logan

X-Men: Prima Classe, Apocalisse e Fenice Nera: sono la trasposizione cinematografica dei fumetti che legge Laura

Tutte teorie che spiegherebbero anche il modo in cui le origini di X-Men e Deadpool si intrecciano, in un racconto del tutto meta-narrativo e inter-narrativo.

'Solo' sei anni fa usciva il primo trailer di Logan: The Wolverine. L'affetto dei fan è stato immenso, e gli stessi attori lo ricordano con grande nostalgia. Dimostrazione ne è il post nostalgico di Hugh Jackman su Logan. Dateci un'occhiata!