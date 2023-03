X-Men, i fan continuano a sognare: Tom Hardy è Wolverine in alcune fanart!

Uno dei sogni più reconditi dei fan dei Marvel Studios riguarda i casting dei "nuovi" X-Men. Nel corso degli anni si sono susseguiti tantissimi fan casting che hanno interessato in particolare il personaggio di Wolverine. Le ultime fan art ritraggono Tom Hardy come nuovo "portatore" degli artigli.

Il Wolverine di Hugh Jackman rimane un punto di riferimento non solo per aver vestito i panni del personaggio per quasi 20 anni in maniera continuativa ma anche per la dedizione e l'impegno che l'attore ci ha messo nel plasmare un eroe che, in poco tempo, è riuscito ad entrare nell'immaginario collettivo ed essere amato da tutti con le sue debolezze, dolori e tormenti. Con l'assorbimento degli X-Men nell'MCU, in molti stanno sognando che Tom Hardy possa prendere la sua eredità.

Si parla, ovviamente, in prospettiva. Dopo l'annuncio del ritorno di Hugh Jackman come Wolverine in Deadpool 3 la questione dei futuro casting del personaggio è passata in secondo piano ma, comunque, non è stata dimenticata. Per questo motivo, online continuano a circolare fan art che vedono Tom Hardy come prossimo interprete dell'eroe dagli artigli di adamantio. Vedendo l'impegno che Hardy ha con Venom e con il personaggio di Eddie Brock sembra abbastanza improbabile un "cambio di casacca" verso il Marvel Cinematic Universe.

Nel frattempo Hugh Jackman ha ripreso ad allenarsi intensamente per Deadpool 3 confermando la sua voglia di tornare pienamente in forma per il film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!