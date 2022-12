X-Men, famosa location mutante esiste già nel MCU? Insider fa il regalo di Natale ai fan

Dopo le clamorose informazioni trapelate online sul film mai fatto degli X Men con Bestia e Wolverine, il famoso scooper e insider Daniel RPK potrebbe aver appena svelato un grosso dettaglio relativo all'attesissimo reboot della saga in lavorazione ai Marvel Studios.

Le informazioni pubblicate dall'insider suggeriscono che un'importante location della saga degli X-Men esiste già nell'MCU e fungerà da ambientazione chiave in ben due film del Marvel Cinematic Universe in uscita nel 2024: secondo Daniel RPK, infatti, il cadavere del Celestiale Tiamut, rimasto 'incastrato' nell'oceano indiano durante gli eventi del film Eternals, nel frattempo è diventato l'isola chiamata Genosha e questa nuova terra sarà presente sia in Captain America: New World Order che in Thunderbolts, che arriveranno al cinema a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro tra maggio 2024 e luglio 2024.

I fan dei fumetti degli X-Men sapranno già che Genosha è una parte importante del mondo mutante: nella sua storia editoriale, infatti, l'isola è stata prima un luogo in cui i mutanti venivano imprigionati e resi schiavi, e successivamente rappresentò un primo tentativo di una vera e propria nazione mutante; infine, divenne anche un luogo di morte quando i 16,5 milioni di abitanti mutanti dell'isola vennero sterminati.

Il rumor di Daniel RPK anticipa che in Captain America: New World Order i governi del mondo verranno a conoscenza di enormi giacimento di adamantio sull'isola. Nel frattempo, in Thunderbolts, il team di protagonisti verrà inviato a Genosha per procurarsi questo metallo prezioso, che come saprete ricopre anche lo scheletro e gli artigli di Wolverine. Queste informazioni potrebbero anche combaciare con le indiscrezioni su Thunderbolts e i nuovi supersoldati: non sembra difficile, infatti, unire i puntini e collegare la ricerca di nuovi Super Soldati all'Adamantio e quindi all'Arma X.

Sarà davvero così? Staremo a vedere.