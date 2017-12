X-Men: Dark Phonix, Sophie Turner nella fiammeggiante cover di Entertainment Weekly.

Dopo l'abbandono di Bryan Synger alla redini del franchise, a subentrare alla regia (debuttante) è stato Simon Kinberg, già produttore e sceneggiatore dei precedenti film, che con X-Men: Dark Phoenix consegnerà al cinema una delle run a fumetti di Chris Claremont tra le più apprezzate di sempre.

Dopo che Giorni di un futuro passato ha infatti cancellato gli eventi del pessimo X-Men: Conflitto Finale dalla cronologia della saga, Singer e Kinberg hanno potuto introdurre nuovamente in X-Men: Apocalisse la Fenice Nera, interpretata da Sophie Turner (Il Trono di Spade) e adesso in copertina di Entertainment Weekly, con tanto di arrivo dei primi dettagli sulla trama.



Eccoli: "Ambientato 10 anni dopo gli eventi di Apocalisse, nel 1992, Dark Phoenix si aprirà con gli X-Men, compresa Mystica, Bestia, Tempesta, Nightcrawler e Quicksilver in un nuovo e inaspettato ruolo: quello di eroi nazionali. Xavier finirà addirittura nella cover del Time, e il suo ego crescente metterà a rischio l'intero team". In aggiornamento...