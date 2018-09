X-Men: Dark Phoenix, il trailer ufficiale è appena trapelato online!

Il primo trailer di X-Men: Dark Phoenix è appena trapelato online in maniera assolutamente non ufficiale, ma se volete potete dargli uno sguardo prima che venga rimosso da YouTube.

Recentemente era stato suggerito che il trailer dell'atteso nuovo capitolo del franchise degli X-Men sarebbe stato pubblicato questo mese, ma evidentemente qualcuno ha voluto rovinare la festa alla 20th Century Fox postando il video in rete.

In attesa del rilascio ufficiale del trailer, che a questo punto non dovrebbe tardare anche per contrastare l'insistenza dei leak, potete "sbirciare" il filmato nel video in calce alla notizia.

X-Men: Dark Phoenix è scritto e diretto da Simon Kinberg, già sceneggiatore e produttore di numerosi capitoli precedenti della saga, e qui al suo debutto alla regia. Nel cast James McAvoy, Nicholas Hoult, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Evan Peters, Tye Sheridan, Sophie Turner, Kodi Smit-McPhee e Alexandra Shipp, che riprenderanno i loro ruoli anche in questo nuovo episodio prequel della saga sui mutanti dei fumetti della Marvel. La new entry Jessica Chastain, invece, interpreterà la villain del film.

La pellicola sarà distribuita nei cinema dalla Fox a partire da febbraio 2019.