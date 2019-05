X-Men: Dark Phoenix sarà strettamente collegato a Giorni di un Futuro Passato

Dopo aver accostato Dark Phoenix ad Endgame e GOT, il regista del film Simon Kinberg ha confermato che l'ultimo capitolo della saga degli X-Men sarà strettamente collegato a quello che è probabilmente il più acclamato film del franchise, ovvero X-Men: Giorni di un Futuro Passato.

Queste le parole del regista e produttore della serie:

"Sono contento di aver diretto l'ultimo film, perché mi sono sempre un po' sentito responsabile per l'architettura di questo universo e dirigendo il capitolo finale mi sono potuto assicurare che tutto fosse allineato ottimamente. Volevo che tutto avesse una sua logica conclusione."

Naturalmente Kinberg non ha svelato in che modo Dark Phoenix si collegherà con i passati film del franchise, tuttavia ha aggiunto:

"In realtà direi che l'idea di Dark Phoenix è stata creata alla fine di Days of Future Past. Nel cambiare la cronologia di Days of Future Past, parte della ragione per cui l'ho fatto è che volevo avere l'opportunità di raccontare la storia della Dark Phoenix in modo più completo, volevo che fosse la storia di Jean e soprattutto che fosse diverso da X -Men: The Last Stand."

Secondo voi la cronologia del franchise sarà messa definitivamente in ordine alla fine di Dark Phoenix? Diteci quali sono le vostre previsioni nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad un primo sguardo a Dazzler, mutante fra i personaggi più amati dai fan dei comics Marvel che esordirà proprio in Dark Phoenix.