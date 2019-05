X-Men: Dark Phoenix, Sophie Turner parla dello scontro con Mystica

X-Men: Dark Phoenix si preannuncia come uno dei film più sconvolgenti della saga. I legami tra i mutanti verranno messi in discussione e qualcuno, probabilmente, rischierà grosso.

Recentemente lo stesso Simon Kinberg, regista di Dark Phoenix, ha dichiarato che più di un personaggio storico potrebbe perdere la vita durante il prossimo film. Ad esser quasi certa, stando anche a ciò che abbiamo potuto vedere nel trailer, è la dipartita di Mystica.

Il personaggio interpretato da Jennifer Lawrence tenterà di far ragionare una Jean Grey sempre più posseduta dalla misteriosa Forza della Fenice, ma dalle immagini rilasciate è già possibile capire che il tentativo di calmare le acque non andrà a buon fine. Le due arriveranno allo scontro e, a quanto pare, è molto probabile che per Mystica le cose non si mettano bene.

Un'ulteriore conferma è arrivata dalla stessa Sophie Turner: "Non so quanto io possa parlare di tutto questo... Comunque, voglio dire, non ne abbiamo parlato molto. Non abbiamo fatto molta preparazione per questa scena, ma personalmente penso sia stata una scena molto, molto emozionante per entrambe" ha dichiarato l'attrice di Game of Thrones a ComicBook.

Turner si è poi espressa anche riguardo la chimica subito trovata con Jessica Chastain, villain del film con la quale interagirà costantemente: "Penso che quando hai un ottimo rapporto con qualcuno al di là del set puoi davvero fare di tutto, anche se in effetti non l'abbiamo fatto, era tutto nel copione".

Jean Grey non sarà l'unico personaggio ad andare incontro a svolte importanti: James McAvoy ha parlato del lato oscuro di Charles Xavier che emergerà nel film. X-Men: Dark Phoenix sarà probabilmente uno dei capitoli più dark della saga dei mutanti, tanto da sfiorare la classificazione PG-13.