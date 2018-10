X-Men: Dark Phoenix, Sophie Turner non è sicura di volere entrare nel MCU

Come ormai noto, la fusione tra Disney e Fox sarà completata agli inizi del 2019 - se non addirittura già a fine 2018 -, riportando definitivamente a casa anche le proprietà Marvel, tra cui i Fantastici 4 e gli X-Men, di cui è di prossima uscita l'atteso e già controverso X-Men: Dark Phoenix.

Visto che Kevin Feige ha già confermato i piani per inserire il prima possibile i Mutanti all'interno delle fila del Marvel Cinematic Universe, sappiamo che il film di Simon Kinberg sarà l'ultimo inserito nella continuity Fox con protagonisti James McAvoy, Michael Fassebnder e Jennifer Lawrence. In X-Men: Dark Phoenix, in ogni caso, ci sarà un importantissimo focus sulla Jean Grey di Sophie Turner, attrice che in una recente intervista con Entertainment Weekly ha dichiarato di non essere sicura di voler far parte del MCU.



Queste le sue parole: "Non lo so. Sento che la complessità degli X-Men, il loro essere evitati dalla società e segregati, non sia qualcosa che accade nell'Universo di Avengers. Certo, vorrei vederli incrociarsi in dei crossover, ma non credo che i temi di X-Men si fondano bene con quelli dei Vendicatori. Sarà qualcosa di diverso. Se lo faranno, sono curiosa di capire come si approcceranno al problema".



La Turner ha anche rivelato si sentire addosso molta pressione per la riuscita di Dark Phoenix: "Sì, c'è molta pressione. Conoscevo Simon Kinberg. Mi ha presa e portato a pranzo fuori, mi ha fatto accomodare e mi ha detto che stava facendo Dark Phoenix e io "caaaaaazzo". So che si tratta di una delle storia più amate dell'Universo degli X-Men e che Simon si è affidato abbastanza a me per questa grande responsabilità, il che è stato un onore. Voglio rendere giustizia alla storia originale e per questo sento molta pressione".



X-Men: Dark Phoenix è atteso nelle sale americane il 7 giugno 2019.