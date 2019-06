X-Men: Dark Phoenix, sui social le prime reazioni al film di Simon Kinberg

Lo slittamento al 7 giugno ha permesso comunque alla produzione di lavorare sulla qualità degli effetti speciali del film. In X-Men: Dark Phoenix i Mutanti affrontano il loro nemico più formidabile e potente, proprio perché uno di loro: Jean Grey. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene quasi uccisa quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende infinitamente più potente ma molto più instabile. Lottando contro questa entità dentro di lei, Jean libera i suoi poteri in modi che nemmeno lei può comprendere né contenere. Ora la famiglia degli X-Men dovrà rimanere unita per poter combattere e al tempo stesso salvare l'anima di Jean Grey . Nel frattempo sul web sono comparse le prime reazioni social al film diretto da Simon Kinberg , il quale ha spiegato in questi giorni perché non ha adattato il fumetto . I primi commenti sono contrastanti. Brandon Davis afferma:"Dark Phoenix è una conclusione abbastanza travolgente della saga degli X-Men. Ha diversi aspetti salienti, in particolare Magneto di Michael Fassbender, fantastiche sequenze d'azione e una colonna sonora sorprendente per Hans Zimmer. Ma manca un nucleo emotivo sostanzioso e sicuramente ha sofferto le nuove riprese". Scott Mendelson scrive:"Dark Phoenix è leggermente migliore di quello che temevate ma è quasi del tutto insignificante per altri motivi. Questo franchise meritava un finale migliore. X-Men: Conflitto finale è un film migliore". Altri commenti sembrano più positivi, come quello di Thor Diakow:"Dark Phoenix guadagna il suo giusto posto all'interno del franchise di X-Men. Contiene diversi momenti piuttosto belli, grazie al cast, un'azione coinvolgente. Hans Zimmer è l'arma segreta". Per poter scoprire qualcosa in più dell'ultimo film del franchise potete leggere la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix . Il film è diretto da Simon Kinberg che in questi giorni si è espresso su due candidati futuri per Wolverine .

#DarkPhoenix⁠⁠ is a fairly underwhelming conclusion to the #XMen saga. It has some highlights, mostly Michael Fassbender’s Magneto, cool action sequences, and an amazing score why Hans Zimmer but it lacks a hearty emotional core and definitely suffered from reshoots. pic.twitter.com/UtCH2K2mp5 — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 5 giugno 2019

Michael Fassbender kind of seemed like the only person who really tried in #DarkPhoenix. pic.twitter.com/WRSpkjzigB — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 5 giugno 2019

Review tomorrow morning, but #XMen #DarkPhoenix is slightly better than you feared while still being almost entirely unremarkable in almost every way. This franchise deserved a better finale. Warts and all, X-MEN: THE LAST STAND (which I don't hate) is a better movie. pic.twitter.com/3iCnqTJxQl — Scott Mendelson (@ScottMendelson) 5 giugno 2019

Despite the press about production problems, #DarkPhoenix earns its rightful place in the #XMen series. With a somewhat episodic story, it contains several rather beautiful character moments - thanks to a committed cast - and engaging action. Zimmer's score is the secret weapon. pic.twitter.com/kuqDynRnis — Thor Diakow (@thordiakow) 5 giugno 2019

A number of the X-Men movies are some of my favorite superhero movies... #DarkPhoenix is not among them. It feels like the franchise is being put out of its misery rather than a powerful finish. Uneven, dull and at times looks cheap... incredibly disappointing. pic.twitter.com/4htTgP9AcO — Simon Thompson (@ShowbizSimon) 5 giugno 2019

I liked #DarkPhoenix more than I thought I would. It had some of the coolest action shots we’ve seen from the main X-men franchise. It’s better than #XMenApocalypse which is all I was really hoping for tbh. I’m whelmed. pic.twitter.com/s8UO9zP2rg — Dorian Parks (@DorianParksnRec) 5 giugno 2019