X-Men: Dark Phoenix, Simon Kinberg analizza il primo trailer del film

Qualche ora fa è stato diffuso il primo trailer di Dark Phoenix e il regista Simon Kinberg ha condiviso con i fan alcuni interessanti dettagli sul prossimo film dell'Universo X-Men. I primi interrogativi degli appassionati riguardano una possibile trama molto simile a X-Men - Conflitto finale ma è obiettivamente presto per trarre conclusioni.

D'altronde si tratta solo del primo teaser, ma il regista del film, Simon Kinberg, ha parlato a Empire, analizzando il video:"Non ci sono molti flashback nel film ma quel rapporto fondamentale tra la giovane Jean e Charles Xavier è uno dei temi centrali della pellicola".

Uno dei punti in comune con Conflitto finale sembra il momento in cui Xavier limita i poter di Jean per paura che possano diventare pericolosi:"Charles ha nascosto alcuni segreti sul passato di Jean che si rivelano nell'arco del film e la rendono solo più instabile. Nel momento meno opportuno. Si tratta del film più intimo, emotivo e personale che abbiamo fatto".

Dopo aver confermato che gli eventi si svolgeranno nel 1992, nove anni dopo gli eventi di Apocalisse, e che in quel momento gli X-Men sono 'una famosa squadra di supereroi', Kinberg afferma che gli X-Men vestiranno soprattutto i costumi gialli e blu mentre il ruolo di Mistica, ancora abbastanza critica con Xavier, potrebbe nuovamente essere in discussione, dopo la sua scelta di rimanere con gli X-Men alla fine di Apocalisse.

Il rapporto tra Scott Summers e Jean Gray sarà un perno fondamentale, con Ciclope che mantiene sempre la speranza che Jean possa essere salvata, anche quando tutto sembra perduto.

Il villain di Jessica Chastain sarà una sorta di 'diavolo sulla spalla di Jean', mentre verso la fine del trailer si vede Jean avvolta dalle fiamme ma secondo le parole di Simon Kinberg non si tratta della versione finale della Fenice. Il luogo che si vede nel teaser è davvero l'inizio di Genosha, lì dove Jean incontra Magneto.

X-Men: Dark Phoenix sarà nei cinema nel febbraio 2019.