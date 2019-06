X-Men: Dark Phoenix, Simon Kinberg torna su Wolverine e il rapporto con Jean

Nonostante gli X-Men siano un team di supereroi è normale che quando si pensa ai Mutanti il primo pensiero vada spesso a Wolverine. Ad eccezione di Deadpool, Hugh Jackman ha interpretato il personaggio il mutante con gli artigli in ogni film del franchise dal 2000 al 2017, ritirandosi ufficialmente dalla saga con Logan.

Tuttavia, dal momento che X-Men: Dark Phoenix è l'ultimo dei principali film sugli X-Men della Fox, i fan si sono chiesti se Hugh Jackman avesse fatto un'eccezione, con un cameo simile alle apparizioni in X-Men - L'inizio e X-Men: Apocalisse.

Sull'argomento si è espresso il regista di Dark Phoenix, Simon Kinberg:"Se conoscete la storia di Dark Phoenix conoscete la storia d'amore tra Logan e Jean. E penso alla combinazione di Hugh Jackman, per quanto sia fantastico alla sua età, con Sophie Turner e penso non sia adatta a me. Penso che qualsiasi altra persona avrebbe storto il naso nel vederli".



D'altra parte, mentre esiste solo una differenza di quattro anni tra Hugh Jackman e Famke Janssen, l'attore australiano e la star di Game of Thrones sono divisi da quasi trent'anni; è vero che Wolverine ha quasi due secoli nell'universo degli X-Men, quindi teoricamente l'età sarebbe sempre un problema per qualsiasi donna con la quale verrebbe coinvolto in una relazione ma dal momento che visivamente tutto ciò è molto evidente tra Hugh Jackman e Sophie Turner, Kinberg e il team creativo hanno deciso di accantonare questa parte della storia. Inoltre questo film ruota intorno a Jean Grey, non a Wolverine.

Sui social le prime reazioni su Dark Phoenix sono state sinora piuttosto contrastanti, in attesa dell'uscita nelle sale.

Per quanto riguarda Logan, Simon Kinberg qualche giorno fa ha svelato due possibili candidati per Wolverine nel futuro del franchise.

Per quanto riguarda il film potete farvi un'idea più approfondita leggendo la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix.