X-Men: Dark Phoenix, Simon Kinberg ha in mente due candidati per il ruolo di Wolverine

Con l'uscita di X-Men: Dark Phoenix e l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney si concluderà definitivamente la saga dei mutanti per come la conosciamo. Hugh Jackman ha già detto addio al ruolo di Wolverine da tempo, e il nuovo corso potrebbe riproporre una nuova versione del personaggio più iconico del franchise.

Fin dall'uscita nelle sale di Logan - The Wolverine, film di James Mangold che ha stravolto il panorama dei cinecomic con il suo approccio d'impronta autoriale, sono iniziati a girare diversi nomi sui potenziali sostituti di Jackman, ma a quanto pare il regista di Dark Phoenix Simon Kinberg ha già in mente due candidati.

"E' una domanda molto difficile a cui rispondere, perché ci sono pochi personaggi nella storia dei cincomic che sono collegati indelebilmente ai loro personaggi da rendere difficile immaginare qualcun'altro in quel ruolo," ha detto Kinberg "Non riesco a pensare a qualcuno che non sia Hugh Jackman per interpretarlo...ma se devo pensare a qualche attore interessante mi viene da pensare a Tom Hardy; e anche Richard Madden è un grande attore."

Come sappiamo Hardy è già impegnato con la Sony per Venom, del quale è già stato annunciato un sequel, e difficilmente potrebbe rappresentare una scelta concreta per i nuovi film sui mutanti. Madden, d'altro canto, ha fatto molto parlare di sé grazie al successo della serie BBC Bodyguard e i suoi 32 anni potrebbero rappresentare un ottimo punto di partenza per una nuova versione di Wolverine. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un nuovo volto dopo l'addio di Jackman? Diteci la vostra nei commenti qui sotto.