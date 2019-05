X-Men: Dark Phoenix, Simon Kinberg accosta il film ad Avengers: Endgame e Game of Thrones

Dopo il paragone fra Dark Phoenix e Logan e Il Cavaliere Oscuro, il regista e produttore Simon Kinberg ha continuato a tirare acqua al suo mulino accostando l'ultimo film della saga ad altre recenti conclusioni che hanno monopolizzato la cultura pop, come Avengers: Endgame e Game of Thrones.

Qui sotto le parole del regista:

"Mi sono avvicinato a questo film immaginandolo come il culmine di 20 anni di storytelling, l'ultima occasione di vivere al fianco degli X-Men dopo tutto questo tempo, l'ultima occasione di di vedere questa famiglia riunirsi, e ho pensato ad un film che fosse in grado di sfidare quella famiglia e di farla a pezzi. E così l'ho immaginato come il culmine, ed è in questi termini che l'ho proposto allo studio, poiché è davvero il culmine di questo ciclo di storie degli X-Men."

Il regista ha proseguito:

"Che ci saranno altri film sugli X-Men in futuro è fuor di dubbio, ma questo particolare ciclo con questo cast, beh ... ci è sembrato che fosse giunto il momento di fare un po' ciò che ha fatto Game of Thrones, ciò che ha fatto Endgame, e cioè mettere questi personaggi di fronte alla sfida più grande della loro vita, così da veder andare verso il tramonto chi riuscirà a sopravvivere."

Siete dei fan della saga degli X-Men? Quanto aspettate questo film? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che l'uscita è prevista per il 6 giugno prossimo. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nuova clip promozionale di X-Men: Dark Phoenix e ad un primo sguardo ufficiale a Dazzler.