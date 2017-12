X-Men: Dark Phoenix sarà incentrato principalmente sulle donne del franchise

ha già diffuso svariati dettagli riguardo il prossimo X-Men: Dark Phoenix , ma ora continua a svelarne di altri. Infatti il sito conferma che la pellicola, in arrivo a novembre, sarà incentrata principalmente sulle donne dell'Universo dei mutanti della

Nonostante vedremo delle evoluzioni anche per i personaggi maschili - in primis Scott Summers/Ciclope (Tye Sheridan) - il regista e sceneggiatore Simon Kinberg ha confermato che le donne saranno al centro del nuovo episodio: "Voglio davvero riconoscere la forza delle donne nel fumetto e le attrici che abbiamo, inoltre la storia lo richiede". Secondo EW questa cosa è riconosciuta anche all'interno della pellicola: "Ad un certo punto nel film, Mystica scherza con Charles sulla possibilità di rinominare il gruppo 'X-Women' visto che le donne, spesso, salvano gli uomini in questa serie di pellicole".

"Penso sia veramente eccitante. C'è una rivoluzione in corso in questi film di supereroi" ha spiegato Sophie Turner, interprete di Jean/Fenice "Penso che questo film sia una rivelazione proprio per questo, è un film drammatico dove la protagonista è una donna, ma questa donna è anche la villain. E' incentrata sui suoi rapporti con le altre donne del film, in particolare il personaggio interpretato da Jessica Chastain. E' interessante avere in una pellicola del genere due personaggi cosi grossi che sono di sesso femminile, e sono complesse e tridimensionali".