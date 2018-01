X-Men: Dark Phoenix, rivelato il ruolo di Jessica Chastain nelle nuove FOTO uscite online!

Dopo cheè stata scelta come villain in, era opinione diffusa che avrebbe interpretato il personaggio di Lilandra, fino a quando la stessa Chastain non ha smentito tale notizia. Ora, nelle foto che potete aprire cliccando QUI , vi riveliamo chi sarà!

Ora la 20th Century Fox ha ufficialmente rilasciato una serie di immagini del film in uscita, che rivelano il nome del misterioso personaggio interpretato dall'attrice. Le immagini svelano che Jessica Chastain interpreterà il villain "Smith", un soprannome che nasconde la sua vera identità, visto che si tratta di un mutaforma alieno. Le foto sono 5 e sono state rilasciate in esclusiva da IGN e potete trovarle cliccando il link fonte, QUI.



Non si vede solo la Chastain, ma anche il nuovo look di Jennifer Lawrence nei panni di Mistica, Fassbender che parla con il regista, una foto che mostra quel che sembra un funerale, e Jean Grey in lacrime, sotto la pioggia, come sempre interpretata da Sophie Turner.

Alla fine dello scorso anno, il regista Simon Kingberg ha parlato del personaggio della Chastain spiegando che è molto intelligente e che tenterà di usare Jean Grey contro il mondo.

Il film adatterà la trama del fumetto Dark Phoenix con al centro le vicende di uno dei mutanti più forti di sempre, Jean Grey.

X-Men: Dark Phoenix comprende nel cast James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters e Jessica Chastain.

Il film uscirà ufficialmente nelle sale il 2 novembre.