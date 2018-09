X-Men: Dark Phoenix, il regista rivela nuovi dettagli sulla trama del film

E' da poco uscito il primo trailer ufficiale di X-Men: Dark Phoenix, il nuovo film della saga dei mutanti che questa volta sarà diretto da Simon Kinberg, già sceneggiatore di alcuni capitoli precedenti tra cui l'ultimo, Apocalisse. In una recente intervista, il regista stesso ha svelato alcuni interessanti dettagli sulla trama del film.

"Il personaggio di Jessica non è Mastermind, ma ne condividi alcuni elementi per come manipola Jean." ha spiegato Kinberg "Vedrete che il personaggio di Jessica presenta gli elementi di alcuni personaggi dei fumetti."

"Lei è, diciamo, di un altro pianeta. Voglio mantenere il mistero però vi dico che è una storia cosmica, extraterrestre, che è qualcosa che non abbiamo mai fatto prima nei film degli X-Men. Ma è qualcosa che si integra perfettamente nella storia di Dark Phoenix, quindi ho pensato che non avremmo potuto fare come in X3 [X-Men: Conflitto Finale] e ignorarlo. Ci sarà una buona quantità di scene ambientate nello spazio, tra cui l'incidente che che trasformerà Jean in "dark" e le darà questo grande potete che non riuscirà a controllare. E ciò causerà anche la discesa sulla terra di forza provenienti dallo spazio."

Inoltre, grazie ad una nuova immagine condivisa da Comicbookmovie.com, abbiamo la conferma che Andrew Stehlin vestirà i panni di Red Lotus, mentre Kota Eberhardt ricoprirà il ruolo di Selene. I due probabilmente si uniranno a Magneto e parte del suo gruppo. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.