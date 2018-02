X-Men: Dark Phoenix, nuovi rumor confermerebbero la presenza degli Skrull

Come rumoreggiato tempo fa, gli Skrulls potrebbero apparire, per la prima volta, sul grande schermo in, in arrivo a novembre, e battere in tempoche, invece, debutterà nei cinema a marzo 2019.

Una nuova voce di corridoio (non confermata) del sito Manabyte, che cita una fonte vicina alla produzione e fidatissima, confermerebbe la presenza degli Skrull in questo nuovo episodio di X-Men, andando a sostituire la razza degli Shi'ar.

Non è la prima volta che la Fox scatena una sorta di guerra fredda nei confronti dei Marvel Studios. Lo aveva fatto anche in X-Men - Giorni di un futuro passato: nel film era prevista l'inclusione del Fenomeno, poi 'modificato' in Quicksilver all'annuncio della presenza del personaggio in Avengers: Age of Ultron e, difatti, battendo sul tempo la Marvel. E adesso sembra sia accaduta la medesima cosa. Partite dal presupposto che quando X-Men: Dark Phoenix è stato sviluppato e girato, la Fox non era ancora "nemmeno in vendita" e l'acquisizione da parte della Disney non era nemmeno tra i pensieri dei produttori.

La fonte, inoltre, afferma che la pellicola è molto più vicina a X-Men - L'inizio e migliore dell'ultimo X-Men: Apocalisse, pur non raggiungendo le vette del citato Giorni di un futuro passato. Inoltre, a quanto pare, il film "sarà molto serio" con un po' di umorismo inserito nei punti giusti.

Vi terremo aggiornati.