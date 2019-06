X-Men Dark Phoenix, una nuova foto di Dazzler dal backstage del film

Dopo le foto relative a diverse scene tagliate di Dark Phoenix, e la prima foto ufficiale di Dazzler, il personaggio interpretato da Halston Sage nell'ultima pellicola dedicata agli X-Men, è la stessa attrice a mostrarci meglio il look della mutante dalla splendida voce.

Non è accompagnata da nessuna caption, né presenta alcun hashtag, la foto condivisa dall'attrice su Instagram, eppure i fan di X-Men sanno perfettamente di cosa (e di chi) si tratta.

È uno sguardo più ravvicinato al look dei Dazzler, la supereroina che ha fatto una comparsata nell'ultimo film dedicato ai mutanti Marvel, X-Men: Dark Phoenix, e che nella saga della Fenice Nera aveva in realtà un ruolo ben più prominente, almeno nei fumetti, come sostiene anche Simon Kinberg.

Il regista si è detto un grande fan del personaggio introdotto sulle pagine di Uncanny X-Men, e ha voluto includerlo a tutti costi nella sua pellicola, anche se purtroppo non ha potuto dedicargli lo spazio che meritava.

L'abilità di Dazzler è quella di convertire le onde sonore in luce e fasci d'energia, decisamente affine alla sua carriera da cantante.

X-Men: Dark Phoenix è ancora nelle sale (qui potete leggere la nostra recensione), mentre in calce alla notizia potete trovare il post instagram di Halston Sage.