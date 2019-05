X-Men: Dark Phoenix, la nuova clip anticipa uno scontro tra Magneto e Xavier

20th Century Fox ha diffuso in rete una nuova clip ufficiale di X-Men: Dark Phoenix, nuovo capitolo della saga iniziata nel 2000 da Bryan Singer incentrato sul personaggio di Jean Grey.

Il video, che potete trovare in calce alla notizia, mostra un faccia a faccia tra Magneto e il Professore Xavier descritto dal titolo come un "New York Standoff". Stando all'ultima frase di Magneto, l'incontro tra i personaggi di Michael Fassbender e James McAvoy potrebbe essere collocato cronologicamente dopo l'importante morte anticipata dal trailer di Dark Phoenix e confermata in seguito dal regista Simon Kinberg, al suo esordio alla regia dopo aver prodotto gran parte dei film della saga.

In questo capitolo, l'ultimo prima dell'acquisizione della 20th Century Fox da parte di Disney in attesa di New Mutants, gli X-Men dovranno vedersela con la trasformazione di Jean Grey (Sophie Turner) nell'iconico villain già mostrato in Conflitto finale: in questo senso avrà un ruolo molto importante anche Jessica Chastain.

X-Men: Dark Phoenix arriverà nelle sale il prossimo 6 giugno. Le prime previsioni del box office parlano di un potenziale esordio domestico da 50 milioni, risultato che sarebbe addirittura inferiore a quello ottenuto nel 2000 dal primo X-Men. Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo dei mutanti? Ditecelo nei commenti qui sotto.