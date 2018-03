X-Men: Dark Phoenix e New Mutants: la Fox posticipa nuovamente le uscite

La 20th Century Fox ha rinviato l'uscita di, proprio come fece qualche settimana fa con, che subisce un ennesimo rinvio. Entrambi i film fanno parte dell'universo degli X-Men e ora la data dell'uscita nelle sale slitta al 2019 anche per Dark Phoenix. Il franchise prese il via nel 2000 con il primo film di Singer.

Da allora la serie di film si è strutturata con una trilogia originale, una trilogia prequel e una serie di spin-off. Specialmente negli ultimi anni, la Fox ha diversificato i toni dei film del franchise; sia Deadpool che Logan hanno mostrato qualcosa di nuovo ai fan e probabilmente anche per questo si sono rivelati un grande successo.

Prossimamente la Fox rilascerà il sequel di Deadpool, che a questo punto sarà l'unico film dell'universo degli X-Men ad uscire in sala nel 2018. Originariamente la Fox aveva programmato l'uscita sia di X-Men: Dark Phoenix che di New Mutants nel corso del 2018, ma già ad inizio anno la data rilascio di New Mutants, prevista inizialmente per aprile 2018, è slittata ufficialmente all'anno successivo. Ora anche X-Men: Dark Phoenix viene ufficialmente rimandato al 2019.

La Fox ha annunciato ufficialmente le nuove date d'uscite di alcuni suoi film e tra questi anche Dark Phoenix, che slitta dal 2 novembre 2018 al 14 febbraio 2019, e New Mutants che viene posticipata ulteriormente all'agosto 2019, dopo un primo slittamento al 22 febbraio 2019.

Anche se non è chiaro al momento quale sia la motivazione per la quale lo studio ha deciso di rinviare X-Men: Dark Phoenix, è probabile che riguardi il franchise in generale. X-Men: Apocalisse, uscito nel 2016, non è stato molto ben accolto dai fan e dai critici, non affermandosi nemmeno come uno dei titoli più redditizi al botteghino nazionale, arrivando a 155 milioni di dollari, e facendosi trainare soprattutto dagli incassi internazionali, arrivando a totalizzare 543,9 milioni di dollari.

Tuttavia è proprio per quest'incertezza al box-office che la Fox potrebbe aver voluto dare ulteriore tempo a Dark Phoenix per assicurarsi che non si riveli un flop.

Per quanto riguarda New Mutants, si diceva che la Fox volesse qualcosa di più spaventoso, e nel frattempo si è aggiunto un personaggio alla trama; le riprese del film non dovrebbero comunque prolungarsi troppo ma è possibile che si stia lavorando e modificando qualcosa oppure perfezionando il lavoro in post-produzione.

Sul franchise aleggia anche l'ombra dell'accordo Fox-Disney, e dopo che la Fox e Marvel Studios hanno annunciato che non verrà modificato nulla, per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, staremo a vedere quali saranno le motivazioni ufficiali dello slittamento delle date dei due film dell'universo X-Men.