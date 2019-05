In X-Men: Dark Phoenix morirà più di un personaggio?

X-Men: Dark Phoenix è il film al quale toccherà chiudere degnamente il franchise dei mutanti Marvel prima che questi vengano inglobati nel Marvel Cinematic Universe. Prevedibile allora che qualcuno, in questo passaggio di consegne, ci lasci la pelle.

Il trailer del film ci ha già dato indicazioni in tal senso. Nelle immagini rilasciate vediamo infatti la morte di Mystica: la dipartita del personaggio interpretato da Jennifer Lawrence era in realtà prevedibile già in seguito alle insofferenze dell'attrice per il ruolo. Lawrence, infatti, aveva più volte espresso che le lunghe sedute di trucco mirate a darle l'aspetto di Mystica le erano venute a noia dopo tutto questo tempo, per cui sembrava già che fosse intenzionata a lasciare il progetto.

A gettare benzina sul fuoco è arrivato però lo stesso regista di X-Men: Dark Phoenix, Simon Kinberg. Interpellato sulla possibilità che qualche personaggio storico possa morire nel nuovo film, Kinberg ha risposto senza esitazioni: "Certo, è possibile che ci siano altre vittime". Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni e che insinuano nella testa dei fan una sola domanda: chi sarà la vittima? Sarà un solo personaggio o assisteremo a qualcosa di proporzioni più grosse? D'altronde, questo Dark Phoenix sembra sin dalle prime battute dover assumere toni piuttosto tragici, per cui...

L'ultima clip promozionale di X-Men: Dark Phoenix è stata rilasciata pochi giorni fa, così come le prime immagini di Dazzler.