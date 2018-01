X-Men Dark Phoenix: Hans Zimmer comporrà la colonna sonora!

è passato dal mondo dei supereroi a quello dei mutanti: ha infatti composto lo score del cinefumetto X-Men: Dark Phoenix

Questa notizia è stata rivelata da Evan Peters, che interpreta Quicksilver nei film della nuova saga dedicata agli X-Men. Peters ha detto che Hans Zimmer ha composto la colonna sonora per il film in uscita, mentre parlava con Josh Horowitz, su MTV, al podcast Happy Sad Confused al Sundance Film Festival. L'attore ha anche detto qualcosa riguardo la sua esperienza generale durante le riprese di questo cinecomic, con un nuovo regista al timone. Ecco cosa ha rivelato:

"[Il set] era in realtà molto tranquillo. Simon ha diretto questo capitolo, ed è arrivato molto preparato; era veramente molto professionale. C'era un'energia diversa sul set e tutto è stato fatto con una precisione maniacale. E 'stato semplice lavorare. Tutti erano un più equilibrati e tranquilli, perciò è stata un'esperienza piacevole e leggera. Penso che il film sarà incredibile. Ci ha lavorato Hans Zimmer, non so se avrei dovuto dirlo o no. Simon si è circondato di persone incredibili e lui conosce questo mondo meglio di chiunque altro, quindi è stato bello vederlo - è così felice in questo mondo, che è davvero il suo elemento, che è perfettamente in grado di dirigere e guidare tutti nella direzione che desidera. Sono incredibilmente felice per lui e penso che sarà grandioso."

Dark Phoenix riprende la vicenda dei mutanti circa dieci anni dopo gli eventi di Apocalypse e trova gli X-Men operativi nei panni di veri eroi, e questo è qualcosa che alimenta molto l'ego del Professor X. Dopo aver inviato la squadra in missioni sempre più pericolose, Jean Grey viene lasciata in un luogo oscuro, dopo che una forza malvagia si risveglia dentro di lei.

X-Men: Dark Phoenix è diretto da Simon Kinberg, evede un cast formato da James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters e Jessica Chastain.

X-Men: Dark Phoenix, al cinema da 2 novembre 2018.