X-Men: Dark Phoenix, ecco un'anticipazione del trailer in arrivo questa sera!

X-Men: Dark Phoenix è scritto e diretto da Simon Kinberg , già sceneggiatore e produttore di capitoli precedenti della saga, e qui al suo debutto alla regia. Nel cast J ames McAvoy, Nicholas Hoult, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Evan Peters, Tye Sheridan, Sophie Turner, Kodi Smit-McPhee e Alexandra Shipp , che riprenderanno i loro ruoli anche in questo nuovo episodio prequel della saga sui mutanti dei fumetti della Marvel . La new entry Jessica Chastain , invece, interpreterà la villain del film.

Potete visionare il breve teaser in calce alla notizia.

Nella giornata di ieri il trailer era trapelato su Youtube, ed è stato subito chiaro che entro poche ore la 20th Century Fox lo avrebbe diffuso in via ufficiale. L'annuncio è stato diramato dalla pagina ufficiale Twitter del film, che ha confermato che il trailer sarebbe stato pubblicato questa sera.

Spetterà a James Corden e al suo The Late Show l'onore di lanciare ufficialmente il primo trailer dell'attesissimo X-Men: Dark Phoenix , nuovo film del franchise creato da Bryan Singer .

