X-Men: Dark Phoenix, ecco le prime foto dal set dei reshoot!

20th Century Fox ha recentemente dato il via alle riprese aggiuntive di X-Men: Dark Phoenix, che si stanno svolgendo in questi giorni a Montreal. Grazie all'account Twitter ufficiale dell'Universo X-Men possiamo dare il primo sguardo ad alcuni membri del cast impegnati sul set. Per questo motivo non proseguite nella lettura se non volete spoiler.

Come si può notare dalle immagini, la sequenza che viene girata presenta Jean Grey (Sophie Turner) e la misteriosa villain, interpretata da Jessica Chastain, impegnate con delle prese per un combattimento che vedremo nel film. Dalle foto sembra che sia proprio la nemica di Jean ad avere la meglio in questa particolare scena.

Entrambe le attrici indossano le tute utilizzate per sfruttare la tecnologia CGI, con alcuni miglioramenti che verranno aggiunti in post-produzione.

Nella terza immagine si nota la presenza di Ciclope (Tye Sheridan). Non potendo contestualizzare le immagini è possibile che si tratti in ogni caso di una delle sequenze finali, visto che mette di fronte le due rivali principali.

Il cast di X-Men: Dark Phoenix, diretto da Simon Kinberg, al suo debutto dietro la macchina da presa, troviamo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smith-McPhee, Evan Peters e Jessica Chastain.

La produzione è affidata a Marvel Entertainment.