X-Men: Dark Phoenix, i concept degli Skrulls per il finale originale

Sfortunatamente, X-Men: Dark Phoenix non è stato il successo sperato della Fox. Come confermato da Bob Iger della Disney post-acquisizione Fox, il flop di Dark Phoenix ha fatto perdere 170 milioni alla compagnia.

C'è da dire che X-Men: Dark Phoenix, sviluppato come "ultimo episodio" del franchise iniziato nel 2000 da Bryan Singer, ha avuto una produzione travagliatissima. Infatti, Simon Kinberg, regista e sceneggiatore della pellicola, è dovuto correre di nuovo sul set in seguito ad un posticipo della release (da febbraio 2019 al giugno successivo) per riscrivere totalmente il finale del cinecomic perché, per molti versi, simile a quello di Captain Marvel.

Similitudini, quelle con Captain Marvel, spesso confermate da più addetti ai lavori. Nel film, sappiamo per via di numerose dichiarazioni, gli alieni - almeno originariamente - erano gli Skrulls, poi cambiati in "alieni generici" durante i reshoots. Non sappiamo se vedremo mai quella versione ma oggi vi forniamo una prima occhiata ai concept di come sarebbero apparsi sul grande schermo gli Skrulls versione "Fox".

Nei concept, che vi mostriamo qui di seguito, anche varie scene chiave della pellicola totalmente eliminate, come Jean Grey che vola nello spazio per eliminare le navicelle Skrulls (in una sequenza, secondo i filmaker, troppo simile al finale di Captain Marvel!) e anche un mutante "eliminato" dallo script e denominato... Medusa Man!