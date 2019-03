X-Men: Dark Phoenix è sempre stato concepito come il finale della saga

Prima del reboot targato Marvel Studios, questo giugno nei cinema uscirà X-Men: Dark Phoenix, ultimo capitolo della saga iniziata dalla Fox nel lontano 2000. Il nuovo film è diretto da Simon Kinberg e tenta di adattare (nuovamente) la saga della Fenice Nera al cinema.

Nonostante questo marzo appena trascorso è avvenuta l'acquisizione ufficiale, da parte della Disney, della Fox, X-Men: Dark Phoenix è sempre stato concepito come il finale di quella saga lanciata da Bryan Singer ad inizio nuovo millennio, fatta anche di passi falsi ma anche di svariati film interessanti.

"Sin dall'inizio, da quando ho iniziato a scriverlo, e stiamo parlando di tre anni fa, prima ancora dell'acquisizione della Disney, ho sempre visto Dark Phoenix come la naturale conclusione del ciclo di storie di questa serie" ha spiegato Simon Kinberg che, nelle ultime ore, ha svelato svariati dettagli interessanti sul film "Questa pellicola sembra veramente il culmine di questa saga, e per me, come per molti fan, la run della Fenice Nera è la miglior storia sugli X-Men e quindi non avrei saputo finire la saga se non in questo modo. Speriamo di averlo fatto. Abbiamo creato una sorta di finale ma anche un possibile nuovo inizio".

"Abbiamo deciso di trattare alcuni momenti emotivi con questo capitolo, abbiamo avuto delle idee davvero emotive" continua Hutch Parker, il produttore "Abbiamo preso alcune decisioni su cui non potremo più tornare indietro come alcune morti importanti, alcune scelte interessanti. Alla fine, questa è sembrata la naturale conclusione a tutto quanto".