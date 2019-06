X-Men: Dark Phoenix ha un chiarissimo omaggio a Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno

Mentre X-Men: Dark Phoenix è nelle sale di tutto il mondo, stiamo scoprendo svariate curiosità sul film, incluso il finale originale della pellicola che includeva addirittura gli... Skrulls!

ATTENZIONE! SPOILER!



Ora il regista e sceneggiatore del cinefumetto ispirato ai fumetti della Marvel, Simon Kinberg, ha parlato di una tesi dei fan che hanno visto il film in questi giorni.

Chi ha visto la pellicola prodotta dalla Fox, avrà visto che, nel finale poco prima dei titoli di coda, Charles Xavier (James McAvoy) ed Erik Lehnsherr (Michael Fassbender) si incontrano in un bar all'aperto a Parigi e l'ultimo propone al Professore una partita a scacchi per ricordare i vecchi tempi. Una sorta di chiusura dell'intera saga della Fox, iniziata nel 2000 per la regia di Bryan Singer, che cerca di portare al culmine le vicende dei mutanti.

Ma quella scena non vi ha ricordato proprio nulla? Infatti, secondo i fan è molto simile a quella de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno di Christopher Nolan che, anche in quel caso, era una conclusione alla trilogia dedicata a Batman firmata dal filmaker. In quel caso era Bruce Wayne ad essere in un bar all'aperto insieme a Selina Kyle mentre Alfred li osservava da lontano.

E' una coincidenza o è un chiaro omaggio a quella pellicola? "Si, è un chiaro omaggio" ha confermato Kinberg dopo aver parlato del cameo di Dazzler. Cosa ne pensate?