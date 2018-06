X-Men: Dark Phoenix: Alexandra Shipp mostra un nuovo look per Tempesta

Dopo le parole di Evan Peters riguardo il tono di X-Men: Dark Phoenix, potrebbero arrivare altri dettagli sul film da parte di uno dei protagonisti. Attenzione seguono possibili spoiler.

Tempesta, il personaggio di Alexandra Shipp, compare in uno dei numerosi cameo di Deadpool 2; in particolare nel cameo in questione vediamo una rapida apparizione dei principali membri degli X-Men, proprio all'interno del loro istituto.

A prima vista i personaggi che più notiamo sono Xavier, Bestia e Quicksilver, ma è anche presente Ororo, il cui look è stato prontamente postato sul profilo instagram dell'attrice.

Come potete notare qui sotto, i lunghi capelli platino sono molto differenti dalla cresta che Tempesta sfoggiava in X-Men - Apocalisse; sarà così che la vedremo nel prossimo film della saga?

L'uscita nella sale di X-Men: Dark Phoenix è stata rimandata non molto tempo fa, ed è prevista per febbraio 2019. Faranno nuovamente parte del cast James McAvoy, Sophie Turner, Evan Peters, Nicholas Hoult, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Tye Sheridan, Kodi Smit-McPhee e Alexandra Shipp, al quale si unirà Jessica Chastain.