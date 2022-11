X-Men, Danield Radcliffe torna sui rumor come Wolverine: 'Mi sono pentito...'

I continui rumour sul prossimo Wolverine sembrano aver stancato Daniel Radcliffe che in una nuova intervista esclusiva con Comicbook.com ha seccamente smentito ogni illazione sul suo futuro nel Marvel Cinematic Universe.

L'ex interprete di Harry Potter ha ammesso di essere ormai stufo di ricevere dai giornalisti le medesime domande e ha altresì spiegato che ogni qualvolta prova a dare una risposta leggermente differente da quelle date nel corso delle interviste precedenti, si sente colpevole della ripresa del tam tam mediatico.

"La questione di Wolverine sta sfuggendo un po' troppo di mano... sarò onesto, e lo dirò chiaramente: 'Non è qualcosa che accadrà, non sta succedendo nulla del genere', e poi ogni tanto mi stancherò di rispondere al solito modo e dire qualcosa di diverso, del tipo: 'Vieni a prendermi, Marvel!'. Le voci quindi ripartiranno e io poi dirò: 'È stata una cosa stupida da dire. Perché mai ho detto una cosa del genere?'. Le cose si assopiranno poi per qualche tempo e poi ripartiranno di nuovo. Ma al momento non c'è nulla del genere in ballo".

Il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine non sembra non aver messo a tacere le voci su Daniel Radcliffe che soprattutto per via della sua statura è stato spesso ritenuto un candidato ideale per la parte. Voi cosa pensate che accadrà a questo personaggio? Ditecelo nei commenti.