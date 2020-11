X-Men, Daniel Craig diventa Magneto in una nuova splendida fan art

Nel 2021, dopo una serie di rinvii, lo vedremo per l'ultima volta nel ruolo di James Bond in No Time to Die, dopodiché Daniel Craig sarà libero di scegliersi altri progetti. Con l'inizio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e i diritti sugli X-Men tornati ai Marvel Studios, i fan si aspettano di vederli presto in una nuova versione.

Ma chi saranno i nuovi interpreti di Wolverine e degli altri X-Men? Per quanto riguarda Magneto, una fan art pubblicata nei giorni scorsi ha immaginato proprio Daniel Craig nel ruolo che fu di Michael Fassbender.

L'immagine, pubblicata su Instagram dal digital artist SPDRMNKYXXVIII, è visibile anche in calce alla notizia. Cosa ve ne pare? Vedreste bene Daniel Craig nel ruolo di Magneto? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.

Qualche mese fa qualcuno aveva immaginato anche Jennifer Garner nel ruolo di Jean Grey, o Tom Hardy col costume di Wolverine, ed è anche da questi particolari che si nota l'attesa dei fan per novità in tal senso da parte dei Marvel Studios.

Per quanto riguarda Daniel Craig, invece, in No Time to Die vedremo il suo James Bond inizialmente ritiratosi a vita privata, a godersi il sole della Giamaica. Sarà chiamato a tornare in azione dal suo vecchio amico Felix Leiter della CIA, e si metterà sulle tracce di un misterioso criminale armato di nuove pericolose tecnologie.