X-Men compie 20 anni, James Marsden rende tributo alla saga e riflette sulla sua eredità

Per coloro che sono abbastanza grandicelli da aver visto il primo film di X-Men al cinema quando uscì, ci dispiace dirvelo, ma son già passati 20 anni... Ok, per essere precisi sono 20 anni a luglio (in Italia arrivò in autunno), ma siamo là. E ad unirsi a questo pensiero nostalgico è anche James Marsden, a.k.a. Scott Summers/Ciclope.

Durante un'intervista con CinemaBlend, l'attore ha confessato come la saga sia andata oltre ogni più rosea aspettativa, generando un numero incredibile di sequel, e rimanendo attuale così a lungo.



"Penso che tutti sperassimo in una cosa del genere, e sapevamo che poteva arrivarci con l'eredità che l'universo degli X-Men già presentava. Sono personaggi creati negli anni '60, nel '62 o nel '63 mi pare? Così quando iniziammo avevamo già 40 anni di backstory e superfan. Sapevamo che, se facevamo le cose a modo, questo sarebbe potuto essere qualcosa di duraturo, parecchio duraturo. Ma pur sperandoci con tutto me stesso, non mi aspettavo certo che nel 2020 avrebbero continuato a fare questi film! Voglio, dire, pensavo saremmo arrivati al massimo a 4, forse 5, se fosse stato un successo, ma quanti ce ne sono ora, 10? È davvero assurdo, e davvero figo" ha spiegato Marsden.



E nonostante i tanti titoli di successo a cui ha preso parte, che si tratti della classica rom-com Le Pagine della Nostra Vita o del sorprendente Sonic - Il Film, di cui va comunque più che orgoglioso, per James gli X-Men avranno sempre un posto speciale (nella sua carriera e nel suo cuore).



"Ovviamente, io non sono in tutti i film, ma il fatto di esistere in un universo del genere è qualcosa di cui sono andato sempre molto fiero. È stata decisamente la prima volta nella mia carriera in cui ho potuto dire a me stesso 'Ora sono parte di qualcosa di davvero speciale, e questa è un'opportunità unica nella vita'. È raro avere la consapevolezza di esser parte di di qualcosa di davvero speciale nel momento stesso in cui stai girando. A volte sei lì, giri, e si rivela all'improvviso un successo sorprendente, come per Le Pagine della Nostra vita. Nessuno se lo immaginava all'epoca delle riprese. Ma durante i film di X-Men, era diverso. 'Ok, questo è qualcosa di unico. È qualcosa di speciale' ti dicevi".



E, che si apprezzi o meno questo o quell'altro capitolo della saga, dargli torto è davvero difficile, non trovate?.