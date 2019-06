X-Men: la classifica di tutti i film in base ai punteggi Rotten Tomatoes

Abbiamo visto lo score di Dark Phoenix su Rotten Tomatoes, un punteggio ingrato che lo piazza all'ultimo posto della classifica dei film del franchise della 20th Century Fox.

Come, in base ai numeri della critica, come si delinea questa classifica? Scopriamolo insieme qui sotto, tirando in ballo anche i film di Deadpool e gli spin-off su Wolverine.

13 - Dark Phoenix (punteggio Rotten Tomatoes: 17%)

12 - X-Men Origins: Wolverine (punteggio Rotten Tomatoes: 37%)

11 - X-Men: Apocalypse (punteggio Rotten Tomatoes: 47%)

10 - Once Upon A Deadpool (punteggio Rotten Tomatoes: 51%)

09 - X-Men: The Last Stand (punteggio Rotten Tomatoes: 58%)

08 - The Wolverine (punteggio Rotten Tomatoes: 71%)

07 - X-Men (punteggio Rotten Tomatoes: 81%)

06 - Deadpool 2 (punteggio Rotten Tomatoes: 83%)

05 - Deadpool (punteggio Rotten Tomatoes: 84%)

04 - X2: X-Men United (punteggio Rotten Tomatoes: 82%)

03 - X-Men: First Class (punteggio Rotten Tomatoes: 86%)

02 - X-Men: Days of Future Past (punteggio Rotten Tomatoes: 90%)

01 - Logan (punteggio Rotten Tomatoes: 93%)

Quali sono le vostre aspettative per il nuovo film di Simon Kinberg? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che il film conclusivo della saga arriverà nei cinema italiani da domani 6 giugno.