X-Men, Chloe e Halle Bailey parenti serpenti: le sorelle vogliono essere entrambe Tempesta

Il debutto degli X Men nel MCU è ancora lontano, ma le sorelle Chloe e Halle Bailey si sono già portate avanti nella discussione su chi dovrebbe interpretare Tempesta, uno dei personaggi più famosi della saga.

In una recente intervista promozionale concessa a Variety, Chloe ha condiviso il motivo per cui è particolarmente interessata a interpretare Tempesta, dopo aver fatto sfoggio del suo costume di Tempesta per Halloween giusto qualche settimana fa: "Ho sempre voluto essere una supereroina, e lei è la mia preferita in assoluto, quindi sono pronta ad accettare quella parte qualora arrivasse l'opportunità", ha rivelato Chloe. "Lei è così feroce, sexy e forte - tutte le cose che voglio essere io. E poi è bellissima. E sa come farsi rispettare".

Curiosamente però, l'articolo di Variety riferisce che anche sua sorella Halle Bailey ha espresso interesse a interpretare Tempesta, il che è doppiamente ironico: oltre a doversi eventualmente 'giocare' il ruolo con sua sorella Chloe, Halle Bailey viene spesso confusa con Halle Berry, che a sua volta ha interpretato Tempesta nei film originali della saga degli X-Men prodotta e distribuita dalla 20th Century Fox.

Ricordiamo che Halle Bailey fa già parte della scuderia Disney, dato che interpreterà la principessa Ariel nel remake live-action de La sirenetta: il film, diretto da Rob Marshall, uscirà nelle sale italiane il 24 maggio 2023.