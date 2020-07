X-men: Charlize Theron, Michael Jackson e Shaquille O'Neal dovevano essere nel film

Un film che ha fatto scuola, in molti sensi, è quello dell'accademia per giovani dotati del professor Xavier, uno degli aprifila del genere cinecomic. In molti sono rimasti affascinati dai mutanti e dai loro poteri, ma cosa pensereste se vi dicessimo che Charlize Theron era la prima scelta per Jean Grey?

Nonostante non sia stato il primo film sui supereroi, si pensi ad esempio al Batman degli anni '80, né il campione d'incassi, Sam Raimi lo supererà ai box office col suo Spider-Man nel 2002, a 20 anni dal debutto nei cinema Bryan Singer e il suo X-Men di continuano a far parlare di sé.

In una recente intervista il produttore Ralph Winter ha rivelato alcune delle prime, e insolite, proposte per il film: " Ho tanti bei ricordi di quel periodo e delle persone che volevano partecipare al film. Michael Jackson voleva interpretare Charles Xavier perché era un grande appassionato del fumetto. Shaquille O'Neal si è presentato in ufficio chiedendo di interpretare Forge, che però non era nel film. Ogni giorno ero sorpreso dalla quantità di celebrità desiderosa di mettersi in gioco. Ad esempio, trovavo Mariah Carey seduta nel mio ufficio che voleva andare a parlare con Bryan per convincerlo a darle il ruolo di Tempesta o qualcosa del genere".

Winter ha inoltre rivelato che, tra le tante star che si erano proposte, un delle poche che venne effettivamente adocchiata da Singer e dallo sceneggiatore David Hayter rifiutò il ruolo: stiamo parlando di Charlize Theron, la quale non volle interpretare la bellissima e fatale Jean Grey. In passato si era già parlato del rifiuto di Viggo Mortensen e Russel Crowe per il ruolo di Wolverine, mai avremmo immaginato una telepate più riuscita di Famke Janssen.

Negli anni l'attrice deve però essersi ricreduta sugli eroi dei fumetti, tanto che proprio in questi giorni è stato distribuito da Netflix The Old Guard, cinecomic alla cui recensione vi rimandiamo, e la stessa Theron ha ringraziato i fan per l'enorme successo di The Old Guard.