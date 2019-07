Gli X-Men di casa Marvel Studios saranno 'differenti' da quanto visto fin'ora

Il San Diego Comic-Con è stata la casa degli annunci della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe e, tra questi, Kevin Feige ha menzionato che dei film sugli X-Men e i Fantastici 4 sono effettivamente in fase di sviluppo.

Naturalmente non saranno parte della Fase Quattro del MCU, che è ormai completa con gli annunci della scorsa notte, ma sicuramente faranno parte del futuro dell'Universo Marvel. In particolare, Feige si è definito entusiasta dell'ingresso di queste proprietà nel sempre più vasto universo della Marvel al cinema, personaggi che - ricordiamo - sono tornati in mano ai Marvel Studios grazie all'acquisizione della Fox da parte della Walt Disney Pictures.

Ora, nel corso di una nuova intervista, il presidente dello studio ha parlato un po' meglio degli X-Men spiegando perché, durante il panel, si è riferito a loro come a "Mutanti" e non ad X-Men: "Mutanti e X-Men sono intercambiabili, non c'è un motivo preciso sul perché io abbia utilizzato un termine anziché l'altro, nessuna speculazione da fare a riguardo. Ho detto "mutanti" al panel, niente di più. Ma posso assicurarvi che qualunque cosa faremo con loro sarà piuttosto differente da quanto fatto fin'ora".