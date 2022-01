X-Men: un'attrice del franchise con Hugh Jackman sarebbe felice di tornare nel MCU

Ora che i diritti di sfruttamento commerciale al cinema degli X-Men sono tornati in mano ai Marvel Studios, dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, è solo questione di tempo prima che Charles Xavier e i mutanti facciano il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe. Inoltre, un'attrice in particolare vorrebbe tornare!

Stiamo parlando dell'attrice Kelly Hu, la quale si è detta più che favorevole a tornare a interpretare il personaggio di Lady Deathstrike, una mutante apparsa nel corso di X-Men 2 e che era al centro di uno scontro fisico e particolarmente cruento con Wolverine mentre questi era alla ricerca di risposte sul suo passato e sulla sua genesi. Kelly Hu non starebbe più nella pelle per un eventuale ingresso nel Marvel Cinematic Universe del suo personaggio: "Sì, sarebbe grandioso riportare indietro Lady Deathstrike, e avere anche qualche linea di dialogo stavolta". Se ricordate bene, il personaggio era solo al centro di una scena d'azione e non parlava mai fino alla sua (tragica) fine.

L'attrice ha anche parlato della creazione della sua versione del personaggio all'epoca di X2, che era molto diversa dalla sua controparte a fumetti: "Quando interpreti questo tipo di personaggi non sai mai cosa riserva il futuro. Sapevo che molte persone erano eccitate da Lady Deathstrike. Io devo ammettere che non ero un'appassionata di fumetti, quindi non ne capivo l'impatto o se ero in grado di ricoprire il ruolo. I miei amici, grandi appassionati di fumetti, non vedevano l'ora di vedermi nella parte, e io sapevo che era qualcosa di importante. Sono stata coinvolta nella creazione del suo nuovo look che nel film è molto diverso da quello dei fumetti. E' stato divertente assistere al processo di trasformazione dai fumetti al film, quindi mi sento onorato ad aver contribuito anche in maniera piccola alla creazione di qualcosa in questo mondo grazie a Deathstrike. E' bello sapere che hai dato la tua impronta a qualcosa".

Chissà in che modo gli X-Men esordiranno nel MCU e sei i Marvel Studios procederanno a un recasting di Wolverine o introdurranno nuovi personaggi inizialmente.