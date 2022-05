X-Men - Apocalisse, Oscar Isaac:'Non rinnego la mia partecipazione al film'

La star di Moon Knight, Oscar Isaac, nel 2016 aveva definito atroce il periodo trascorso sul set di X-Men - Apocalisse ma recentemente ha corretto il tiro, affermando di non rinnegare completamente l'esperienza nel franchise, che gli ha permesso di lavorare al fianco di altre grandi star.

A precisa domanda sul rinnegare o meno l'esperienza, Isaac ha risposto:"No, non lo faccio. So perché lo volevo fare e le ragioni per cui volevo esserci. C'erano questi attori straordinari coinvolti con cui volevo davvero lavorare, McAvoy, Fassbender e Jennifer Lawrence. Collezionavo X-Men crescendo e ho adorato Apocalisse. L'ho trovato un personaggio così strano. Poi arrivi lì e dici 'Oh, mio Dio, ho tutte queste protesi addosso. Non posso muovermi'".



Le dichiarazioni di Oscar Isaac sono state pubblicate sul New York Times e tra i vari argomenti toccati ha parlato del lavoro in X-Men con profondo entusiasmo.

"Ripenso a quel periodo con affetto, vorrei che fosse un film migliore e che si fossero presi cura un po' meglio del personaggio ma questi sono i rischi". Scoprite la nostra analisi del flop di X-Men - Apocalisse, film del franchise degli X-Men con protagonista Oscar Isaac.



E sul successo di Moon Knight, Isaac ha riflettuto:"Viviamo in un mondo post-realistico. Le cose sembravano molto più chiare, e ora non lo sono. Niente può essere più vero e autentico e penso che questo si rifletta in gran parte nella nostra cultura popolare".Sul nostro sito trovate la recensione di Moon Knight episodio 5; la serie è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.