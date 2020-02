X-Men: Apocalisse, Lana Condor molto polemica sul trattamento riservato a Jubilee

L'attrice Lana Condor sta acquisendo sempre maggior popolarità a Hollywood nonostante il breve tempo trascorso nel settore, e parte di ciò è dovuto al suo ruolo di protagonista in To All the Boys I've Loved e al suo sequel appena pubblicato su Netflix.

Molti fan dei cinecomic però la ricorderanno nel ruolo di Jubilee in X-Men: Apocalisse, parte che ha suscitato molte critiche da parte dei fan, rimasti scontenti da come la mutante fu gestita nel corso dell'opera.

Ora che Condor si è lasciata definitivamente alle spalle la saga degli X-Men, tra l'altro chiusa e in attesa di un reboot ad opera dei Marvel Studios, l'attrice ha parlato di ciò che accadde all'epoca e di come il film sia cambiato dopo che ebbe filmato le sue scene. Durante un'intervista con StyleCaster, Condor ha dichiarato di aver girato molte altre scene per X-Men: Apocalypse, che evidentemente però sono rimaste in sala montaggio senza che qualcuno l'avvertisse.

"A quel tempo ero solo felice di aver avuto la parte, e il solo aver avuto un ruolo mi fece sentire orgogliosa. Ma penso che se accadesse una cosa del genere ora, sarei piuttosto scoraggiata e sconvolta e la definirei una vera ingiustizia."

Voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere di più la mutante Jubilee? Ditecelo nei commenti.

