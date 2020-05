X-Men: Apocalisse, ecco come sarebbe stato introdotto il Gambit di Channing Tatum

Se ripensiamo al 2016, all'epoca dell'uscita di X-Men: Apocalisse, gli appassionati dei mutanti dei fumetti Marvel erano in trepidante attesa del film standalone dedicato a Gambit e che avrebbe visto come protagonista Channing Tatum, il quale si era anche proposto come possibile regista della pellicola.

Proprio la scena dopo i titoli di coda di X-Men: Apocalisse di Bryan Singer vedevamo un collegamento indiretto al personaggio in quanto alcuni rappresentanti di Nathaniel Essex (Mr. Sinister) stavano armeggiando e impacchettando alcuni campioni di DNA da una struttura denominata Weapon X. Oggi arriva infatti la conferma da Simon Kinberg in persona - produttore della saga degli X-Men - che il collegamento doveva preparare il terreno al film su Gambit.

"Avevamo una specie di teaser alla fine di X-Men: Apocalisse. La Essex Corp è una delle cose che vediamo proprio in quel finale. Avevamo parlato per diverso tempo di fare qualcosa con lui, ma non entrerò nei dettagli dato che non si tratta più di una property della 20th Century Fox e adesso è parte dell'Universo Cinematografico Marvel. Non ho idea di che piani abbiano in mente. Ma Mister Sinister sarebbe stato parte del film su Gambit con Channing Tatum".

La pellicola su Gambit venne annunciata anni fa nel corso di un Comic-Con di San Diego, quando il franchise sulle versioni più giovani degli X-Men era ancora un successo considerevole e l'acquisizione di Fox da parte della Disney era solo un miraggio lontano. Il progetto è definitivamente morto con l'ingresso della Disney che procederà ovviamente a inserire gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

A dare la conferma della cancellazione di Gambit anche il regista Doug Liman: "Credo che non ci siano più speranze, che non accadrà mai insomma".