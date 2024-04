X-Men, Anna Paquin ricorda con grande affetto Hugh Jackman:'Un modello da seguire'

Nel 2000 Anna Paquin ha debuttato in un blockbuster con X-Men, dopo aver iniziato la carriera nel cinema indie. Sul set ebbe occasione di recitare al fianco di grandi star e alla première dell'ultimo film nel quale è protagonista, A Bit of Light, diretto dal marito Stephen Moyer, l'attrice ha ricordato quel periodo.

"Penso che stessi per entrare nell'ultimo anno di scuola superiore, quindi avevo 17 anni. Ed è stato totalmente diverso e così divertente. Non ero cresciuta come persona appassionata di fumetti e già aveva un seguito gigantesco, quindi ho fatto le mie ricerche, ovviamente. Quando sei coinvolto in qualcosa con quel tipo di fanbase devi mostrare rispetto" ha dichiarato l'attrice. Tra gli ultimi progetti della sua filmografia spicca la collaborazione con Scorsese; Anna Paquin ha recitato in The Irishman, penultimo lungometraggio del regista.



In X-Men recitò insieme a Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, Rebecca Romijn e con un attore australiano all'epoca piuttosto sconosciuto, Hugh Jackman:"Quel ruolo lo ha davvero trasformato in una star cinematografica enorme e gigantesca, non avrebbe potuto succedere ad una persona più adorabile". Anna Paquin ha riservato parole ricche di affetto al collega:"È una di quelle persone che sono un buon modello su come comportarsi in questo mondo. Puoi essere grande ma comunque gentile, umano e sapere ciò che conta".



Anna Paquin sta convivendo con una malattia sulla quale non si è soffermata molto alla première di A Bit of Light, presentandosi comunque sorretta da un bastone.

