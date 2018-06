X-Men: Alexandra Shipp pensa che il mondo sia pronto per un film su Tempesta

La giovane Alexandra Shipp ha debuttato nei panni di Ororo Munroe a.k.a. Tempesta in X-Men: Apocalisse di Bryan Singer, uscito nel 2016, e la rivedremo in Dark Phoenix, scritto e diretto da Simon Kinberg, in uscita a febbraio 2019.

Potenziali accordi Disney/Fox a parte, che potrebbero cambiare qualsiasi scenario cinematografico da qui in poi, Alexandra Shipp ha affermato di esser pronta ad interpretare il personaggio anche in un film stand-alone che, ricordiamo, è tutt'altro che in fase di sviluppo: "Lo studio non ha ancora discusso delle probabilità di un film solista su Tempesta, ma spero che lo faccia presto. Credo che sia arrivato il momento, per tutti quei fan di Tempesta là fuori, di avere il film che sperano di vedere da anni".

Effettivamente la Shipp non sta dicendo 'fesserie'. Molti fan degli X-Men hanno fortemente voluto un film solista su Tempesta per molti anni, lanciando anche petizioni su petizioni. Risalgono addirittura all'epoca di Halle Berry e del terzo X-Men - Conflitto finale, con una schiera di appassionati pronti a chiedere a gran voce alla Fox un film dedicato al personaggio quando il franchise principale sembrava giunto ad un punto di non ritorno.

"Ci sono cosi tante storyline da cui attingere per un film su di lei" continua la giovane attrice "Sia vederla perdere i suoi poteri o tornare in Africa. Voglio che ci sia un messaggio del tipo 'le donne non hanno bisogno di un uomo'. Quindi un film dove una donna non ha alcun bisogno di un uomo, veramente".