X-Men, le accuse a Bryan Singer hanno rovinato tutto? Hugh Jackman: 'Non so rispondere'

Prima del Marvel Cinematic Universe e dei franchise interminabili, c'erano loro: gli X-Men. I film di Bryan Singer che ci presentarono per la prima volta il Wolverine di Hugh Jackman aprirono le porte, insieme ad altri esempi come gli Spider-Man di Raimi, ad un nuovo modo di declinare i fumetti sul grande schermo. Ma cosa ne è rimasto oggi?

Alla luce delle accuse di molestie rivolte a Bryan Singer nel corso degli anni (la stessa Halle Berry non ebbe belle parole per il regista qualche tempo fa), in molti sembrano effettivamente considerare rovinato il ricordo di quei primi X-Men: non è dello stesso avviso Hugh Jackman, che preferisce comunque trattare coi guanti di velluto la questione.

"È una domanda davvero, davvero complicata. Ci sono un sacco di cose in gioco qui. X-Men credo sia stato il vero punto di svolta in termini di cinecomic, credo ci siano un sacco di motivi per cui andarne fieri. Ovviamente ci sono domande che devono essere fatte e risposte che devono essere date. Ma credo di non saper rispondere in maniera elegante a questa domanda. Penso sia molto complesso, ma alla fine voglio guardare indietro con orgoglio a ciò che abbiamo fatto e a ciò a cui abbiamo dato il via" sono state le parole di Jackman.

E voi, cosa ne pensate? Il vostro ricordo dei film degli X-Men è rimasto immacolato nonostante le vicende private di Singer?