X-Men 3, venne scritta una sceneggiatura fake per ingannare Halle Berry?

Negli anni scorsi sono uscite diverse storyboard di scene eliminate in X-Men 3: dopo la recente intervista a Matthew Vaughn viene da chiedersi se ci sia anche quella iniziale di Halle Berry. Di cosa si tratta?

Durante il New York Comic Con il regista che doveva dirigere X-Men: Conflitto Finale, Matthew Vaughn, ha rivelato il motivo per il quale si sarebbe licenziato dal suo ruolo: "Uno dei motivi principali per cui ho abbandonato X3 è stata una storia vera, e non mi interessa se non sono tenuto a dirlo, ma Hollywood è davvero politica in un modo strano. Sono entrato nell'ufficio di uno dei dirigenti e ho visto una sceneggiatura di X3 e ho capito subito che era molto più grassa. Mi sono detto: "Che diavolo è questa? Questa bozza? Oh, non preoccuparti. No, no, sono io il regista".

"Mi sto preoccupando di questa bozza. Dimmi cos'è. Non voleva dirmelo, così gliel'ho preso. È stato un momento di follia, ma l'ho presa. Ho aperto la prima pagina e c'era scritto Africa, Tempesta. i bambini che muoiono non hanno acqua, lei crea un temporale e salva tutti questi bambini. Ok, è un'idea piuttosto forte", ha continuato. Ricordiamo che Halle Berry interpreta Tempesta nella saga.

Il colpo di scena sarebbe questo: "Hanno detto che si trattava del 'copione di Halle Berry', perché lei non aveva ancora firmato. Ma una volta che avrà ottenuto quello che vuole e avrà firmato, lo butteremo nel cestino", ha aggiunto il regista. "E io ho pensato: 'Wow, vuoi fare questo a un'attrice premio Oscar che interpreta Storm? Io me ne vado. Così mi sono licenziato".

Che ne pensate di tutta questa questione? Lasciateci un commento per farcelo sapere!