X, l'horror con Mia Goth ha già un prequel: si intitola Pearl, girato back-to-back

Il trailer di X di Ti West ha promesso l'horror più caldo e sanguinoso dell'estate, in arrivo dal 14 luglio distribuito da Midnight Factory, ma vi sveliamo una curiosità: il film con Mia Goth è pronto a trasformarsi in una trilogia grazie a Pearl, il capitolo prequel.

Il film di Ti West è stato salutato dalla critica come uno degli horror più belli degli ultimi anni, e quasi come se il regista di culto e lo studio A24 sapessero in anticipo del successo che avrebbero ottenuto, il prequel Pearl è già pronto: la casa di produzione infatti ha dato massima libertà a Ti West per il progetto, e dopo aver concluso le riprese di X l'autore ha girato Pearl back-to-back.

Su questo nuovo capitolo della saga si sa pochissimo, a parte il dettaglio del prequel, tuttavia nonostante la post-produzione sia ancora in fase di completamento è stato confermato che Ti West ha in mente un terzo capitolo per la saga, che trasformerebbe l'exploit di X in una vera e propria trilogia. Il regista ha anticipato che i due capitoli successivi saranno 'stilisticamente differenti' dal film originale, con la saga che cambierà pelle di volta in volta: così come Pearl avrà uno stile diverso da X, il terzo episodio avrà uno stile completamente diverso rispetto a Pearl.

Per altri approfondimenti, recuperate il trailer originale di X: l'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato nei cinema italiani dal 14 luglio.